Windows 10 Mobile IP 15051 rilasciata agli Insider del Fast Ring

Dopo aver provveduto al rilascio delle ultime build IP 15048 (PC) e 15047 (Mobile) in settimana, Microsoft Corporation ritorna in scena con le nuove distribuzioni mobile per Windows 10 IP 15051, rilasciate nelle tarde ore della giornata di ieri.

Allo stesso modo delle sopracitate build precedenti, anche in questo caso non si assiste all’introduzione di alcuna funzionalità ma, piuttosto, ad una serie di bugfix cui si affianca il listato dei problemi noti in via di risoluzione, stavolta con focus specifico sugli ambienti Windows 10 Mobile.

Nello specifico, le ultime novità riguardano:

Windows 10 Mobile IP15051 – BugFix

Risolti svariati problemi che causavano riavvii spontanei frequenti con la build 15047

Risolto il problema per cui alcune app come Calcolatrice, Outlook e Groove non erano più presenti nel sistema dopo un hard reset

Ora Groove riprende la riproduzione della musica se viene interrotta da una chiamata

Risolto il problema relativo all’inserimento di foto di grandi dimensioni in un messaggio SMS/MMS

Risolto il crash della tastiera alla pressione di Shift quando era selezionato del testo modificabile

Risolto un problema di funzionamento di controllo del pivot in alcune app UWP come Notizie

Risolto un problema di rumore distorto in Cortana quando legge messaggi via Bluetooth contenenti molti emoji in serie

Risolto un problema per cui nel lock screen veniva mostrata la tastiera QWERTY invece del tastierino numerico

Windows 10 Mobile IP15051 – Problemi noti

Scoperto un bug che impedisce ad alcuni servizi in background di funzionare correttamente – tra cui la funzione di sincronizzazione delle foto scattate di OneDrive. Un fix è in arrivo nelle prossime build

In caso di riavvio spontaneo, si potrebbero perdere la cronologia di chiamate, messaggi e la lista di email; il problema è in fase di investigazione

I pacchetti di sintesi vocale non si possono scaricare

Alcuni utenti riportano che in Edge le pagine continuano a ricaricarsi o aggiornarsi, specialmente mentre si fa scrolling. Anche qui il team sta investigando

Ricordiamo che il prossimo Windows 10 Creators Update verrà rilasciato nel corso del prossimo mese di Aprile 2017, in data ancora da concordare. Scopri tutte le novità del prossimo aggiornamento consultando i nostri canali di riferimento.

LEGGI ANCHE: Windows 10 IP 15048 PC è arrivata nello Slow Ring Microsoft