Windows 10: My People è stato rinviato al prossimo Redstone

Nel corso di queste ore Microsoft ha provveduto al rilascio della build 15014 agli utenti Insider appartenenti al Fast Ring Windows 10, dove si è potuta conoscere una seria mancanza. Stiamo parlando, come da titolo, della tanto attesa funzionalità My People.

Secondo le rivelazioni del responsabile del programma Insider, Dona Sarkar, la società è in forte ritardo con il processo di perfezionamento ed implementazione della funzione. MA che cos’è My People?

Windows 10 My People è un sistema in grado di semplificare il processo di condivisione delle informazioni e dei dati con i propri contatti. Nelle intenzioni di Microsoft, in tal senso, rientra la volontà di creare un sistema semplice, immediato ed efficace di condivisione rapida dei contenuti. Su questa prospettiva, di fatto, il sistema prevede un’ampia usabilità, visto e considerato che con un semplice drag&drop del contenuto sull’icona del contatto sarebbe possibile attivare lo share del contenuto stesso al destinatario designato.

Ad ogni modo la funzione pare possa essere rinviata in futuro e precisamente al prossimo major update di fine 2017 previsto per Redstone 3. Accanto alla Game Mode ed alle previste funzioni dovute all’introduzione della piattaforma interattiva Windows Holographic non troveremo My People. Una utility che sarebbe dovuto arrivare con Windows 10 Creators Update e che lascia invece ora l’amaro in bocca a tutti coloro che contavano su una immediata implementazione.

Ad ogni modo siamo certi del fatto che in luogo di una dilatazione dei tempi, il team di sviluppo Microsoft saprà di certo offrire un parco funzioni adeguato ed ottimizzato sul prossimo Redstone 3. Un update che dovrebbe giungere in Autunno e che vedrebbe anche il supporto ai processori ARM ed una nuova interfaccia grafica per il sistema operativo.

