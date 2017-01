Windows 10: nuova funzione automatica per la rimozione di file inutili

Con Windows 10 Creators Update Microsoft conta di introdurre una funzione davvero interessante che consentirà di gestire in automatico lo spazio libero derivante dalla rimozione dei file inutili.

Con il prossimo major update atteso per la Primavera 2017 il team di sviluppo della software house di Redmond renderà disponibile una feature interessante che va sotto il nome di Storage Sense, Si tratta di un’utility emersa dall’ultima build Windows 10 15014 che permetterà l’eliminazione intelligente dei file inutili del sistema operativo compresi i file temporanei e gli elementi del Cestino con più di 30 giorni.

In tal modo sarà possibile provvedere al recupero automatico dello spazio senza l’intervento diretto dell’utente. La pulizia può comunque essere forzata manualmente dall’utente intervenendo attraverso la funzione Pulizia Disco dal disco di sistema. L’utilità risulta essere disabilitata di default per ovvie ragioni e per procedere alla sua abilitazione ci si affida al percorso:

Impostazioni >Sistema >Archiviazione.

Una funzionalità molto interessante che consentirà di recuperare periodicamente spazio prezioso ed effettuare una manutenzione rapida del sistema senza l’intervento manuale dell’utilizzatore. Vedremo questa ed altre funzioni in occasione del rilascio del prossimo Redstone 2 nel corso della Primavera 2017, a cavallo tra la fine del mese di Marzo e le prima settimane del mese di Aprile 2017.

Che cosa ne pensi di questa nuova funzione? Potrebbe tornarti utile sul tuo PC Desktop o sui sistemi portatili a ridotto quantitativo di memoria di massa? A te tutte le considerazioni. Puoi scoprire anche altre funzioni attraverso il nostro post relativo alla build 15014 rilasciata agli Insider desktop e Mobile per Windows 10.

