XBox One: dal 2013 a oggi vendute 26 milioni di console

Il 2016 è stato un grande anno per le console, con la battaglia tra XBox One e PS4 che prosegue senza sosta. La sfida prosegue anche nel 2017 e non dimentichiamoci del terzo incomodo, Nintendo Switch, che sta subito facendo registrare ottimi risultati. Sony e Microsoft guardano già al futuro, si pensi a PS4 Pro e XBox Scorpio, due dispositivi che porteranno il gaming in una nuova generazione.

Con la fine del 2016 c’è però da fare il bilancio circa il ciclo fino a qui compiuto da queste macchine da gioco e ne emergono dati molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda XBox One. Microsoft mantiene un certo riserbo circa i dati di vendita, tuttavia il report di SuperData ci consente di avere un’idea chiara sul mercato videoludico.

XBox One, 26 milioni di unità vendute

Tutti parlano di Nintendo Switch, l’ultima arrivata sul mercato, ma il mercato videoludico è segnato soprattutto dal confronto tra Microsoft e Sony. La compagnia di analisi SuperData ha cercato di raccontare come sia andata XBox One. Dal 2013 a oggi questa console ha venduto circa 26 milioni di pezzi.

Buoni numeri, certo, ma bisogna considerare che PS4 si attesta su cifre praticamente doppie, visto che Sony ha piazzato ben 55 milioni di macchine da gioco. PS4 domina, Microsoft pensa già al futuro e si appresta a fare i conti con Nintendo Switch. Stando al report SuperData, il mercato dei videogiochi vale la bellezza di 91 miliardi di dollari complessivi.

La vendita di console ammonta a ben 25 miliardi di dollari, un affare che le aziende coinvolte certamente non lasceranno in tempi brevi. In questi mesi è previsto nuovo impulso per l’entrata in scena di PS4 Pro e XBox Scorpio, oltre alla già citata Nintendo Switch.