Xbox One, scontate le ultime esclusive da GameStop

Ancora sconti da GameStop. Dopo le promozioni per il periodo dell’Avvento, dal 24 dicembre al quarto giorno del prossimo anno il popolare rivenditore di videogiochi americano propone nuovi titoli scontati.

I videogiochi scontati non saranno però una generica accozzaglia di proposte senza capo né coda, ma il filo conduttore si chiama Xbox One. Infatti GameStop farà una serie di offerte tutte legate al mondo Microsoft, nello specifico alle ultime esclusive per Xbox One uscite sul mercato.

GEARS OF WAR 4

Il primo della serie è Gears of War 4, che sarà venduto nei negozi GameStop di tutta Italia al prezzo scontato di 24,98 euro, tagliato del 50% rispetto al prezzo pieno di 70 euro. Gears of War 4, sviluppato da Black Tusk Studios, per chi non lo sapesse è il nuovo capitolo della saga di sparatutto in terza persona che ha reso popolari le coperture negli shooter. È disponibile anche per PC.

QUANTUM BREAK

Altra esclusiva scontata è Quantum Break, disponibile al prezzo di 14,98 euro. Si tratta di un riuscito mix fra videogioco e serie TV. Un matrimonio che dal punto di vista narrativo regge senza compromessi e compiendo persino una piccola rivoluzione, ma dal punto di vista del gameplay ha deluso un po’. Anche questo disponibile sia per PC che per Xbox One.

HALO 5: Guardians

Infine, altro titolo esclusiva Xbox One scontato è Halo 5: Guardians, ultimo capitolo della saga di sparatutto in prima persona sci-fi sviluppato da 343 Industries nel 2015. Nulla di rovluzionario, ma Halo 5 ha una campagna valida e ritmata, una narrativa dal forte taglio cinematografico decisamente sopra la media del genere e un comparto multiplayer ricco di contenuti e modalità. Il capitolo che tutti i fan dovrebbero avere.

Ricordiamo che le offerte di cui sopra sono valide dal 24 dicembre fino al 4 gennaio 2017. Sempre sul fronte Xbox sono in corso le interessanti promozioni di Xbox Countdown: una serie di sconti che saranno attivi fino al 9 gennaio su Xbox Store per videogiochi, film e serie TV, musica, applicazioni e una serie di offerte settimanali e giornaliere speciali. Ci sono titoli scontati fino al 60%, compresi alcuni giochi recenti come Final Fantasy XV, Battlefield 1, Watch Dogs 2.