Xbox promette più titoli esclusivi e l’arrivo di Xbox Scorpion il prima possibile

La nuova strategia di mercato di Xbox One per il 2017

In occasione del lancio del nuovo capitolo di Halo Wars 2, Phil Spencer ha dichiarato con un post su Xbox Wire che il 2017 sarà l’anno decisivo per il futuro della console di Microsoft. Infatti, oltre ad essere pronta per la presentazione della nuova console Xbox Scorpion, Microsoft si sta impegnando a realizzare il maggior numero possibile di titoli esclusivi per gli utenti di Xbox One. Questo cambiamento della line-up di MIcrosoft è dovuto anche a causa della discussa cancellazione del gioco di Scalebound, in quanto ha lasciato molti possessori di Xbox One profondamente delusi.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni di Phil Spencer, fino ad ora le esclusive già confermate per Xbox One riguardano soltanto i titoli di Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3 e Phantom Dust, sprovvisti ancora, tra l’altro, di una data ufficiale per il loro esordio che, probabilmente, sarà svelato durante la convention fissata prima dell’E3 2017 di Giugno.

La nuova strategia intrapresa da Microsoft è stata accolta calorosamente dai fan di Xbox, pronti, sopratutto, a ricevere la tanto desiderata Xbox Scorpion, l’unica rivale diretta di PS4 Pro. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci del prossimo E3 2017, in cui sicuramente non mancheranno le sorprese.