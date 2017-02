Xiaomi accessori: specchietto retrovisore Smart e vaso intelligente

La moderna tecnologia ha indotto un serio cambiamento nelle nostre abitudini di vita e di fatto sono molti i produttori che si prodigano alla creazione di nuovi interessanti gadget Smart che migliorano ed estendono l’usabilità degli oggetti tradizionali, tra questi non può mancare Xiaomi.

La società cinese propone di fatto soluzioni tecnologiche davvero innovative e spesso curiose, come il nuovo vaso intelligente che monitora in real time lo stato della nostre piante da giardino e non solo. L’azienda ha anche presentato la sua nuova idea di accessori intelligenti da destinare al comparto auto con l’esclusivo retrovisore Dash-Cam che integra funzionalità, raffinatezza estetiche e GPS in un unico device.

Con 8,88 pollici di diagonale il nuovo specchietto retrovisore Xiaomi stato presentato ieri in tutta la sua prestanza tecnica che consente un utilizzo hand-free grazie al sistema di assistenza vocale integrato ed in motore di navigazione GPS che di affianca alla possibilità di avere a che fare con un sistema integrato di gestione per le chiamate richiamabile direttamente in split-screen. Lo vediamo qui di seguito in tutta la sua bellezza.

Il prodotto è davvero interessante ed è correlato ad alcune immagini in infografica dalle quali emergono alcune interessanti funzioni. Oltre i sopracitati GPS, Dash Cam e sistema di connessione dati verso l’esterno in standard 4G LTE troviamo anche il Collision Warning, sia frontale che posteriore nonché l’indicatore di superamento della corsia (LDW) che abbiamo visto in soluzioni top-end del mercato automotive moderno. Di seguito una gallery (rigorosamente in cinese) esplicativa delle nuove funzioni integrate:

Come si è potuto constatare dalle slide il prezzo riportato da Xiaomi è di 999 yuan che al cambio corrispondono a circa €140. Gli ordini per il nuovo prodotto partono da oggi e le spedizioni prenderanno il via a partire dal prossimo 31 Marzo 2017.

Abbiamo anche parlato del nuovo vaso intelligente Xiaomi chiamato Mi Smart Flower Pot, ovvero un vaso Smart che va ad aggiungersi al Mi Plant Flowers Tester Light Monitor, uno strumento utile al monitoring dello stato di salute delle nostre piante.

Si tratta di un vaso dal diametro di 14 centimetri dal design minimalista che gli è valso il premio per il design 2017. Ma non è un semplice vaso, come in apparenza potrebbe sembrare. Si fonda infatti su un core Smart che consente di misurare con accuratezza la quantità di acqua presente. Una spia posta sulla parte esterna permetterà inoltre ci avere una indicazione veloce sullo stato di salute della pianta.

Il kit si completa con l’apposita applicazione per smartphone ed una batteria integrata da 350mAh che offre un range di misurazioni che va dai 60 ai 90 giorni su singola carica da attuarsi mediante l’apposito slot microUSB.

Anche per questo prodotto la disponibilità è garantita a partire dalla giornata di oggi al prezzo di 129 yuan, ovvero sia circa €18 al cambio attuale e con spedizioni a partire dal prossimo 14 Marzo 2017.

E voi che cosa ne pensate dei prodotti a marchio Xiaomi? Avete da riportare la vostra personale esperienza con smartphone, tablet, powerbank, Home Kit per la domotica e quant’altro? Utilizzate pure il box dei commenti per rilasciare una vostra personale dichiarazione al riguardo. Vi aspettiamo.

