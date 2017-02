Xiaomi: due nuovi smartphone certificati dal TENAA

by Domenico Pitasi







In tempi recenti l’ente di certificazione TENAA ha accolto le novità provenienti dal comparto smartphone della cinese Xiaomi che ha portato in evidenza la presenza di due telefoni che verosimilmente potrebbero corrispondere ai prossimi Xiaomi Redmi 5 nello loro varie declinazioni.

In merito alla doppia versione si pensa che la società voglia differenziare i mercati concedendo due diverse varianti di dispositivo. In questo frangente si è parlato di un terminale con nome in codice MAE136 appartenente alla fascia entry-level e forte di una dotazione base che conta su:

Display: 5 pollici HD (1280x720p)

5 pollici HD (1280x720p) Processore: octa-core fino a 1.4 GHz

octa-core fino a 1.4 GHz Sistema Android: 6.0.1 Marshmallow

6.0.1 Marshmallow RAM: 3GB

3GB Memoria interna: 32GB espandibile tramite microSD fino a 128GB

32GB espandibile tramite microSD fino a 128GB Fotocamera posteriore: 8 MP con flash LED

8 MP con flash LED Fotocamera frontale: 5 MP

5 MP Dimensioni: 139.2 x 69.94 x 8.65 mm

139.2 x 69.94 x 8.65 mm Peso: 150 g

150 g Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Colori disponibili: oro, oro rosa, nero opaco, grigio scuro.

Si tratterebbe di una versione leggermente migliorata dell’attuale proposta di mercato Redmi 4. Il fatto di aver ricevuto la certificazione è un chiaro sintomo dell’ormai imminente presentazione.

La seconda versione è invece identificata con il code number MBE6A5 ed in questo caso si riprende lo stesso form factory ma si ampliano le dimensioni a favore di un display da 5,5 pollici in Full HD.

Ecco le specifiche tecniche:

Display: 5.5 pollici FHD (1920x1080p)

5.5 pollici FHD (1920x1080p) Processore: deca-core fino a 2.0 GHz

deca-core fino a 2.0 GHz Sistema Android: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow RAM: 3GB

3GB Memoria interna: 64GB espandibile tramite microSD fino a 128GB

64GB espandibile tramite microSD fino a 128GB Fotocamera posteriore: 8 MP con flash LED

8 MP con flash LED Fotocamera frontale: 5 MP

5 MP Dimensioni: 151 × 76 × 8.35 mm

Pe s o: 170 g

o: 170 g Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Colori disponibili: oro e argento.

LEGGI ANCHE: Xiaomi prepara un nuovo smartphone con SoC Snapdragon 660