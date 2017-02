XiaoMi, in arrivo nuovo smartphone con Snapdragon 660

Periodo di grande fermento in casa XiaoMi, tra successi e addii illustri. L’ultima classifica targata AnTutu vede proprio il brand cinese in cima alla classifica di gradimento degli utenti grazie a Mi Mix, avveniristico smartphone dal display borderless, in generale sono non pochi i risultati positivi raccolti dall’azienda negli ultimi mesi ma c’è anche da fare i conti con un addio pesante, quello di Hugo Barra.

Il dirigente brasiliano ha lasciato XiaoMi per fare ritorno nella Silicon Valley, secondo molto analisti questa mossa sarebbe dovuta alla frustrazione di Barra per il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissi. Ciò nonostante XiaoMi non si ferma e intende confermare il proprio ruolo di brand innovatore. I top di gamma hanno grande importanza, ma in queste ore c’è una notizia molto interessante circa la linea Redmi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

XiaoMi pronta a lanciare Redmi Pro 2?

Imminente il lancio di Redmi Note 4X, che sarà disponibile a partire da domani, si tratta di uno smartphone con 3 GB di RAM e un prezzo competitivo come è abitudine dell’azienda, circa 136 euro. XiaoMi continua a sfornare terminali senza soluzione di continuità, è pure questo uno dei segreti del suo successo, oggi commentiamo un’ulteriore novità.

Stando alle indiscrezioni che rimbalzano su Weibo, il social network più utilizzato in Cina, in arrivo ci sarebbe un nuovo smartphone. Fino a qui nessuna sorpresa, considerando il ritmo con il quale il brand orientale sforna nuovi terminali, la notizia più interessante però riguarda una sua caratteristica tecnica, ovvero la presenza dello Snapdragon 660.

L’informazione arriva da un utente di questo social, @grassdigital, secondo il quale il nuovo processore sarà montato su un terminale della linea Redmi o su una versione rinnovata del Max. Viene immediato pensare a un Redmi Pro 2 con lo Snapdragon 660 sotto al cofano, anche in virtù delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi a proposito di questo terminale.

E’ una notizia di non poco conto, visto che parliamo del processore Snapdragon che entrare in scena a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. Nei prossimi giorni dovremmo avere chiarimenti al riguardo.