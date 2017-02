Xiaomi Mi 5c: “Meri” appare in una immagine reale

Il dispositivo che ormai è stato soggetto a molti rumors durante gli ultimi mesi, sembra prendere forma e con un’immagine reale trovata online, sembra che il lancio di Xiaomi Mi 5c sia ormai vicino.

Lo smartphone della casa cinese è comparso in una foto che lo ritrae affianco a Honor 8 sul social network cinese, Weibo. La foto mostra il retro di entrambi i dispositivi, inoltre possiamo notare che vi sono differenze sia per il materiale, che per la fotocamera dei due terminali. Il terminale di casa Xiaomi monta corpo uni-body in metallo con fotocamera singola, mentre Honor 8, come già sappiamo, ha un corpo in vetro temperato e doppia fotocamera posteriore.

Per quanto riguarda le misure i due dispositivi sembrano essere molto simili, per questo ci aspettiamo un display sui 5 o 5.2 pollici, il quale sicuramente sarà Full HD. Secondo quanto abbiamo visto già su GFXBench, Xiaomi Mi 5c dovrebbe arrivare con un processore Pinecone V670 (primo processore proprietario), 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il tutto sarà avviato su sistema operativo Android 7.1.1 Nougat con MIUI 8.

Il dispositivo dovrebbe essere rilasciato durante il MWC a Barcellona, purtroppo per adesso non abbiamo ulteriori notizie ma restate sintonizzati con noi per saperne di più sul nuovo smartphone della casa cinese.