Xiaomi Mi 6: primi indizi sulla quasi definitiva scheda tecnica e primi scatti

Come un po’ tutti noi sappiamo, l’attesissimo nuovo top di gamma Xiaomi Mi 6 risulta essere uno dei terminali più attesi dei mesi prossimi. Fino a questo momento purtroppo le info divulgate su presentazione e debutto in commercio del nuovo dispositivo di punta del produttore cinese sono davvero poche.

Entrando nello specifico, la domanda che tanti utenti si stanno ponendo è la seguente: il nuovo Mi 6 di Xiaomi debutterà anche sul territorio europeo oppure rimarrà un’esclusiva per il continente asiatico? Aspettando con trepidazione di saperne di più su tutto ciò, da qualche ora per smorzare l’attesa online sono emersi i primissimi scatti del terminale dell’azienda cinese.

Prendendo in considerazione quanto emerso dai colleghi del sito MyDrivers.com Xiaomi dovrebbe commercializzare due modelli di Mi 6 un tantino differenti tra loro. Mi 6 infatti sarà caratterizzato da un quantitativo di memoria RAM pari a 4GB mentre Mi 6 Pro addirittura sarà equipaggiato di 6GB con pannello touchscreen edge.

Tutte e due i Mi 6 vanteranno la nuova e potentissima CPU Snapdragon 835 di casa Qualcomm con tecnologia Quick Charge 4 e batteria da 4.000 mAh che dovrebbe garantire una soddisfacente autonomia.

In conclusione, prima di salutarci, evidenziamo che sia il Mi 6 che Mi 6 Pro dovrebbero essere svelati al grande pubblico a febbraio. Non sappiamo se saranno presenti all’attesissimo evento di Barcellona MWC 2017, in programma nell’ultima settimane del prossimo mese. Non ci resta che aspettare con trepidazione conferme dalla casa produttrice Xiaomi nelle settimane prossime.