Secondo indiscrezioni trapelate online nelle ultime ore, tra qualche mese potrebbe debuttare in commercio lo Xiaomi Mi Max 2, successore del Mi Max, che ad oggi è riuscito a riscontrare un buon successo da parte dei consumatori.

Come ultimamente succede, anche in questa circostanza abbiamo saputo il tutto dall’affidabile social cinese Weibo, nel quale sono emerse info interessanti inerenti al dispositivo in questione. Prendendo in considerazione le info emerse, Mi Max dovrebbe vantare le seguenti esplosive caratteristiche tecniche:

Quantitativo di memoria RAM pari a 6GB;

Storage di 128GB;

Processore Snapdragon 660 di Qualcomm;

Pannello touchscreen da ben 6.44 pollici – le medesime grandezze del predecessore;

Batteria da 5.000 mAh con tecnologia di ricarica veloce;

Design in metallo e diversi cambiamenti estetici rispetto al primo modello.

Come visto, rispetto al Mi Max, ad aumentare saranno tre componenti: RAM, storage e batteria. Nulla di quanto riportato logicamente è ufficiale. Al debutto in programma a maggio manca ancora qualche mese dunque presumiamo che nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più. Restate sintonizzati con noi.