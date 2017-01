Xiaomi MIX Evo su GeekBench: Snapdragon 835, 4GB di RAM

In tempi recenti, attraverso il database del noto portale GeeeckBench, è emerso un nuovo smartphone appartenente alla cinese Xiaomi. il nuovo dispositivo, chiamato Xiaomi MIX EVO richiama a gran voce il recente MI Mix, il quale si è distinto per la presenza di un display borderless privo di cornici su tre lati. Potrebbe trattarsi di un modello simile?

Per il momento in merito al design non sappiamo dirvi molto e le uniche informazioni in nostro possesso sono date da quanto visto sul noto portale di benchmarking, dove si è visto uno smartphone equipaggiato con SoC Qualcomm Snapdragon 835 10nm ed una dotazione di memoria RAM pari a 4GB. Caratteristiche che, di fatto, rispecchiano un terminale destinato al segmento top di gamma.

Sul piano software troviamo una distribuzione Android 6.0.1 Marshmallow e nessun ulteriore dettaglio. A quanto pare la società pare intenzionata a rilasciare due soluzioni top di gamma distinte e separate per questo 2017. Avremo uno Xiaomi MI 6 ed un ulteriore modello, presumibilmente bezeless e con caratteristiche di fascia alta. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti.

