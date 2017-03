Xiaomi: nuova scarpa da ginnastica intelligente con cuore Intel

La società cinese Xiaomi, in collaborazione con la divisione MiJia, ha realizzato un nuovo interessante prodotto che rientra a pieno titolo nel segmento dei device intelligenti costruiti attorno al concetto di Smart Home.

Le nuove calzature sono state chiamate Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart Sportswear, e si differenziano dalla concorrenza per l’estrema cura riposta nell’integrazione delle componenti intelligenti, sviluppate in collaborazione con Intel, la quale ha provveduto all’implementazione del microprocessore e dei sensori accelerometro, giroscopio, oltre che ai sistemi di connettività Bluetooth Smart. Il tutto racchiuso in uno chassis occultato delle dimensioni di un bottone.

Grazie a questo minuscolo microchip sarà possibile salvare un numero notevole di dati nel corso dei nostri workout outdoor. Sarà possibile ottenere i dati su: distanza percorsa, velocità media, calorie bruciate, pendenza e molte altre informazioni utili correlate, il tutto direttamente tramite l’app proprietaria disponibile per ecosistemi Android ed iOS.

Si tratta di soluzioni che ben si adattano allo sportivo. Riportano un peso di appena 230 grammi ed offrono una suola in EVA (un materiale con caratteristiche ideali per assorbire gli urti). Il cuscinetto d’aria integrato, il fondo antiscivolo e la soletta antibatterica sostituibile sono sinonimi di qualità e perfetto equilibrio.

All’interno della scarpa Xiaomi troviamo un modulo batteria integrato che consente di coprire fino a 60 giorni di utilizzo continuo. Tra le caratteristiche peculiari di questo nuovo accessorio Xiaomi abbiamo:

Adattabilità per ogni tipo di piede.

Banda riflettente posteriore per praticare attività fisica anche di notte.

Suola EVA per garantire un maggior assorbimento degli urti e proteggere efficacemente i piedi.

Massimo confort e traspirabilità.

Leggere e morbide, adatte sia per l’uso quotidiano che sportivo.

Il produttore rilascerà le sue nuove 90 Minutes Ultra Smart Sportswear in due diverse colorazioni: blu/nero (per uomo) e rosa/nero (per donna), alle quali si affianca una versione speciale in blu riflettente (unisex), da utilizzare durante le sessioni di allenamento in notturna, grazie ad un materiale catarifrangente che garantisce una perfetta visibilità anche nel buio più assoluto.

Le nuove calzature Xiaomi Smart saranno disponibili presso i rivenditori online ad un prezzo consigliato di circa €50. Che cosa ne pensate di questa nuova soluzioni per il fitness? Rilasciate pure qui tutti i vostri personali commenti al riguardo.

LEGGI ANCHE: Xiaomi Mi 5c: annunciato ufficialmente con SoC Surge S1