Commercializzato alla festa degli innamorati, lo Xiaomi Redmi Note 4X, nel giro di qualche secondo è incredibilmente riuscito a far registrare il sold out. Nel corso delle ultime ore è avvenuta la seconda vendita flash del dispositivo e, anche in questa circostanza, si è conclusa all’istante con tutti i pezzi disponibili venduti!

Rammentiamo che il nuovo terminale di casa Xiaomi si può acquistare a costi vantaggiosi, a fronte di una scheda tecnica di primissimo livello che tanto sta convincendo i consumatori, pari a 999CNY – al cambio attuale soli 136 euro – e 1.299CNY – 189 euro per quanto concerne la Special Edition.

Redmi Note 4X specifiche tecniche:

Processore Snapdragon 625 di Qualcomm;

Memoria RAM di 4GB;

Archiviazione di 64GB espandibile via microSD;

Ampio display con diagonale da 5.5 pollici affiancato da una risoluzione Full HD;

Fotocamera principale con sensore da 13 megapixel per scatti di ottima qualità;

Fotocamera frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate.

Batteria da 4.100 mAh;

Piattaforma operativa Android versione 6.0.1 con interfaccia personalizzata MIUI 8;

Supporto alla connettività Dual SIM ibrida che consente all’utente di inserire in simultanea due SIM o eventualmente una SIM e una microSD.

Cosa ne pensate voi del Redmi Note 4X di Xiaomi?