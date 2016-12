Xiaomi Redmi Note 4X: scatto conferma la presunta scheda tecnica

Se ci seguite tutti i giorni, sicuramente saprete che nella giornata di ieri abbiamo discusso del tanto atteso nuovo smartphone Android Xiaomi Redmi Note 4X, ma ora ritorniamo nuovamente a discuterci perché nelle ultime ore è ufficialmente emersa online una foto che dovrebbe mettere in risalto la schermata delle info di sistema e dunque qualche dettaglio sulla probabile scheda tecnica.

Entrando nello specifico, la foto dunque sembra confermare in primis che il nuovo terminale di casa Xiaomi esiste veramente e soprattutto conferma il suo nome, ma pare confermare anche il quantitativo di storage pari a 64GB – non sappiamo se espandibili tramite microSD, un processore Snapdragon 653 di casa Qualcomm e una RAM di 4GB.

Il resto dei componenti hardware, vi rammentiamo, dovrebbero essere i medesimi presenti a bordo del buon e caro Redmi Note di quarta generazione. In conclusione, prima di salutarci, evidenziamo che attualmente non abbiamo ancora nessun genere di info sul costo, sui mercati di debutto e sull’annuncio, per tale motivazione dobbiamo attendere maggiori dettagli per scoprire il tutto. Continuate a seguirci.

