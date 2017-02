Stando ad indiscrezioni emerse online nel corso delle ultime ore, l’importante casa produttrice Xiaomi starebbe lavorando molto silenziosamente ad un nuovo smartphone, l’ultimo avvistato online è il Redmi Pro 2, non altro che successore del Redmi Pro che fino ad oggi è riuscito a riscontrare un buon successo da parte dei consumatori.

Anche se non abbiamo ancora informazioni ufficiali, possiamo comunque mostrarvi uno scatto d’apertura che conferma qualche caratteristica principale del nuovo dispositivo della compagnia cinese: fotocamera singola posta sul retro, modello con un quantitativo di memoria RAM pari a 6GB e una ROM di 128GB, più una batteria da 4.500 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia.

In termini di estetica non troviamo grosse differenze rispetto alla versione precedente, il Redmi Pro 2 pare essere un po’ più squadrato e largo, ma niente di che. Sopra al sensore biometrico, nella parte alta della scocca, troverà spazio la fotocamera singola equipaggiata di un sensore Sony IMX 362 da 12 megapixel con tecnologia Dual Pixel per quanto riguarda l’autofocus.

Passando al modello base del Redmi Pro 2 dovrebbe vantare una memoria RAM pari a 4G e uno storage di 64GB, per un prezzo complessivo sul territorio cinese pari a 220 euro, mentre la configurazione più performante verrà a costare più o meno 245 euro.

Al momento è tutto ciò che sappiamo su questo nuovo dispositivo Android, non ci resta che aspettare con pazienza info ufficiali e caratteristiche concrete.