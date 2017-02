Youtube: chi ha 10.000 iscritti potrà fare le dirette

Youtube, la piattaforma video più famosa al mondo, ha attivato la possibilità di realizzare dirette video a tutti gli utenti con più di 10.000 follower. La funzione è ovviamente estesa anche ai cellulari, quindi gli Youtuber selezionati potranno fare da oggi anche dirette mobile, come già succedeva su facebook.

La funzione diretta era già disponibile per i grossi canali corporate, appartenenti di solito ai grandi gruppi televisivi. La diretta per tutti gli utenti invece porta grandiose novità anche per chi utilizza youtube.

Durante le dirette gli spettatori potranno commentare la trasmissione con una “Super Chat” (così è stata battezzata dalla piattaforma). La cosa più interessante della chat Youtube è la possibilità di sponsorizzare il proprio commento per far balzare il proprio intervento in cima agli altri, per dare ulteriore risalto.

Youtube ha ovviamente creato un portale che aggreghi tutte le trasmissioni live in corso, potete visitarlo seguendo questo link.

Sembra che le dirette siano il nuovo trend di internet. Il primo era stato Twitter, con il suo Periscope, a cui aveva seguito Facebook, con il suo attivissimo servizio di dirette, per poi estendere la possibilità anche ad Instagram.

Youtube arriva con un po’ di ritardo nel mondo “real time video“, ma può contare su una user base di qualità inarrivabile per i concorrenti.

Se non siete ancora famosi come FaviJ o Clio MakeUp non preoccupatevi, Google ha dichiarato ufficialmente che le dirette video Youtube saranno estese a tutti gli utenti in breve tempo.