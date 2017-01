YouTube 12.01: ecco quali saranno le novità in arrivo

Google ha disposto un nuovo aggiornamento relativo alla sua piattaforma video Youtube Android. Il nuovo update porta la versione del prodotto alla 12.01 ed introduce una serie di novità davvero interessanti. Novità che si focalizzano, in particolare, sul nuovo livello interattivo previsto per la barra di avanzamento dei video.

Finora, infatti, la visualizzazione dei video in modalità verticale (portrait) poteva causare problemi dovuti a riattivazioni accidentali dell’interfaccia grafica in relazione ai controlli di riproduzione. In molti, infatti, hanno lamentato il fatto che i video riportassero ad un accidentale avanzamento rapido di qualche minuto, il che conduce inevitabilmente ad un’inutile perdita di tempo.

In merito a questo problema, i programmatori Google avrebbero creato un nuovo sistema, in grado di aggirare completamente l’inconveniente visto con la versione precedente dell’applicazione Android. L’analisi delle stringhe di codice riporta, infatti, all’introduzione di un sistema che disattiva la sensibilità del touch in prossimità dei controlli di riproduzione. In questo frangente, infatti, l’unico modo per modificare lo stato della barra è quello di fare tap al centro del lettore.

Oltre questo problema, la software house di Mountain View pare voglia introdurre delle miniature video nella Home allo scopo di avere un prospetto rapido sui contenuti. Contenuti che spesso si mascherano dietro titoli acchiappa-click e che non rispondono alle esigenze proprie dell’utente, In questo modo, dunque, la società si assicurerà che l’esperienza utente non venga compromessa da inutili perdite di tempo.

Con Youtube Android 12.01, inoltre, Google prevederà anche un restyling dell’interfaccia grafica utente, ora destinata a dare maggiore spazio alla promozione degli eventi delle trasmissioni live, oltre la possibilità di procedere ad un avanzamento video di pochi secondi.

Al momento, in attesa della versione stabile da rilasciarsi attraverso il market store ufficiale di Google Play, viene rilasciato il file APK verificato disponibile al presente link.

