YouTube mobile introduce la chat: ecco Share

YouTube è la piattaforma di video online più grande al mondo, e ci si può trovare veramente di tutto. Ma nonostante sotto i video si possa da sempre pubblicare commenti e interagire con la community e l’autore del filmato, non esiste una vera e propria chat per comunicare in maniera più veloce e diretta. Dopo le voci dello scorso maggio, oggi YouTube, nella sua versione mobile, introduce finalmente una chat.

YouTube, su smartphone e tablet arriva la chat

La nuova funzione – denominata Share – è del tutto indipendente dai tradizionali commenti sotto i video e offre a chiunque di scrivere ad altri utenti del servizio. Per ora la chat di YouTube è disponibile solamente in Canada, mentre negli altri paesi attualmente è solo su invito ma arriverà prossimamente.

Vista la natura strettamente multimediale di YouTube e la forte presenza di altri tipi di messaggistica (Facebook Messenger e WhatsApp), YouTube punta su un tipo di conversazione differente. Come si può vedere dal video qui sotto, un utente con l’app YouTube sceglie un video da condividere con gli amici e, una volta che questi ultimi hanno accettato, si crea un gruppo di chat in cui si può scambiare messaggi o continuare a condividere altri video. Per attivare questa nuova opzione è necessario utilizzare il nuovo tasto che, una volta schiacciato, mostra una lista di tutti i contatti con cui condividere il video e cominciare a chattare.

Una vera e propria chat che permette agli utenti di inserire anche emoji, gif e tutto ciò che è possibile trovare nelle altre piattaforme di messaggistica. Ma perché proprio in Canada ha esordito questa nuova funzione? Secondo Google, i canadesi sono il popolo che utilizza maggiormente le possibilità di condivisione offerte da smartphone e tablet arrivando ad un 15% in più rispetto ad altre nazioni.

Dunque chi vorrà commentare i video in tempo reale e confrontarsi con altri utenti potrà ora farlo in maniera molto più veloce su smartphone e tablet. L’applicazione si aggiornerò con questa nuova funzione su sistema operativo Android che iOS.