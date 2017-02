Zopo Flash X Plus: il phablet con il sensore per le impronte più veloce del mondo

Accanto a personalità altisonanti del panorama mondiale della tecnologia il Mobile World Congress 2017 di Barcellona ospita anche volti meno noti del settore ma non per questo meno importanti e tra questi vi è senza dubbio Zopo con i suoi Flash X Plus definiti ora come i phablet con il “sistema di scanning per le impronte digitali più veloce del mondo”.

Si tratta di prodotti almeno inizialmente destinati al solo mercato indiano e che per certi versi non riescono ad affascinare noi utenti europei per la modestia delle loro soluzioni hardware. Ad ogni modo è interessante notare come sul palco del MWC 2017 si sia materializzato un terminale tutt’altro che di secondaria importanza.

I nuovi Zopo Flash X Plus sono ora ufficiali e riportano oltre che le loro specifiche anche le indicazioni sulla futura disponibilità e sui listino prezzi.

Fondamentalmente si tratta di un mid-range ben fatto, forte di un pannello di visualizzazione con diagonale da 5.5 pollici con curvatura 2.5D e processore targato Mediatek in revisione MT6753 Octa-Core (ormai un classico in questa categoria di prodotti). Ciò che colpisce in questo frangente è l’incredibile reattività del sistema di scansione per le impronte digitali dell’utente che riporta un dato utile di appena 0.16 secondi. Il resto delle specifiche è visibile qui di seguito in scheda: