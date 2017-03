by Giovanni Donato





Da qualche ora, sul popolare benchmark di GFXBench, è stato testato un nuovo smartphone appartenente all’azienda cinese ZTE, consentendoci di scoprire le prime informazioni sulle caratteristiche tecniche di questo misterioso smartphone, di grandezze extra come si può facilmente dedurre dal pannello touchscreen.

Il terminale in questione, ZTE Z986, dovrebbe andare a posizionarsi nella fascia media del mercato mobile, la CPU quasi sicuramente sarà uno Snapdragon 625-626 di Qualcomm che agirà ad una frequenza di calcolo di 2Ghz.

Il resto della scheda tecnica invece prevede:

Ampio display caratterizzato da una diagonale pari a 6 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel;

Ultima piattaforma operativa di Google Nougat in versione 7.1.1;

Scheda Grafica: GPU Adreno 506;

Memoria RAM di 2GB e ROM di 16GB;

Fotocamera anteriore con sensore da 5 megapixel progettata per gli amanti del selfie e delle videochiamate;

Fotocamera principale con sensore da 12 megapixel con flash LED che dovrebbe garantire scatti di buona qualità.

Senza dubbio questo nuovo e misterioso smartphone di ZTE promette bene, resta da valutare a che prezzo verrà commercializzato. Per ora, tuttavia, evidenziamo che non abbiamo nessun scatto o info che possano confermare quanto detto su questo terminale. Non ci resta che aspettare nuove notizie a riguardo. Continuate a seguirci.