Spesso quando si cerca un operatore in grado di fornirci una connessione ad alta velocità, la scelta risulta quasi obbligata. Non in tutti i comuni italiani la fibra è ancora arrivata e dove è arrivata di solito è gestita da una sola compagnia; a salvarci sono solo le grandi città. Giusto per migliorare un minimo questa situazione, Vodafone ha appena ampliato la sua copertura raggiungendo nuovi comuni del Nord Italia, più precisamente alcuni della Lombardia e del Piemonte.

Grazie alla continua collaborazione con OpenFiber, altri 14 comuni possono beneficiare di una connessione fino a 1Gbps. Si tratta della copertura FTTH che è un acronimo che sta per Fiber To The Home e si tratta della rete che presenta solo la fibra ottica. Con questa aggiunta la Lombardia si conferma capolista come numero di comuni con 7 nuovi comuni raggiunti; questo vuole dire che anche il Piemonte ora presenta 7 nuovi comuni raggiunti che insieme a Torino diventano 8.

I comuni

Per la Lombardia abbiamo:

Corsico

Cornaredo

Pioltello

Segrate

Settimo Milanese

Trezzano sul Naviglio

Vimodrone

Per il Piemonte abbiamo:

Beinasco

Grugliasco

Moncalieri

Nichelino

Orbassano

Settimo Torinese

Venaria Reale

Come detto la velocità massima offerta da questa rete offerta da Vodafone e OpenFiber è di 1Gbps. Questo valore vale solo per quella in download mentre per l’upload raggiunge i 200Mbps. Ovviamente queste sono le velocità massime teoriche che solo in rari casi vengono raggiunte. Ci sono moltissime variabili che possono influire nella velocità raggiunta come l’affollamento o l’hardware in uso privatamente. In ogni caso, se vivete in quello zone si tratta di un’ottima notizia.