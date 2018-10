20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La NASA nasce alla fine degli anni 50 in America ed è un ente governativo per la ricerca aerospaziale americana. E’ l’agenzia aerospaziale più popolare al mondo alla quale possiamo attribuire il maggior numero di esplorazioni nello spazio.

Tra tutti i programmi sicuramente il più conosciuto è il programma Apollo grazie al quale nel 1969 Nail Armstrong sbarcò sulla Luna. Nel frattempo era in atto con l’Unione Sovietica, oltre alla famosa Guerra Fredda, una grande corsa allo spazio. Durante questa competizione le due grandi Nazioni cercavano di sopraggiungere l’una sull’altra per le migliori spedizioni e scoperte.

La NASA è stata anche responsabile dell’invio della Stazione Spaziale Internazionale, missioni con sonde automatiche, importanti scoperte sulla struttura dei pianeti come Marte, Giove e Plutone.

Le prossime spedizioni targate NASA

Ormai è passato molto tempo dal primo sbarco sulla Luna e per questa nostalgia l’agenzia ha in mente un nuovo atterraggio. Nella preparazione di questa spedizione si cercheranno nuovi metodi innovativi per rendere la spedizione il più affascinante possibile e riassegnare alla NASA il primato nelle spedizioni sulla Luna. La spedizione sarà gestita dai nuovi dati raccolti dalle sonde e si spera che possa partire entro giugno 2022.

L’esistenza di acqua su Marte, la possibilità che sia presente una forma di vita sono tutti fattori che alimentano una crescente voglia di abitare Marte. L’agenzia ha quindi deciso di progettare una casa per poter abitare il pianeta. L’obiettivo è entro il 2030, molti dei quali dovuti alla spedizione di una sonda su Marte nel 2020. Grazie ai campioni raccolti da questa sonda, analizzati dalla stessa e poi inviati all’agenzia, gli ingegneri della NASA saranno in grado di costruire un’ottima casa per consentire un soggiorno sul pianeta rosso agli uomini che lo desiderano.

Sarà difficile seguire i piani temporali ma l’agenzia si impegna tanto per la realizzazione. Speriamo che possano raggiungere presto questi grandiosi risultati per avere più conoscenze dello Spazio che ci accoglie.