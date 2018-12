29 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Un team di scienziati ha creato un test per le analisi del sangue rivoluzionario in modo tale da essere in grado di dire se i pazienti sono affetti da quasi qualsiasi tipo di cancro – e in soli 10 minuti.

Il nuovo metodo radicale – in cui il sangue viene messo in una fialetta tipica per le analisi del sangue – è ancora in fase di sviluppo, ma gli esperti ritengono che nel prossimo futuro sarà un metodo assolutamente unico e accurato per la diagnosi precoce del cancro.

Il metodo, che non è invasivo e poco costoso, include l’uso di un fluido che cambia colore quando viene a contatto con cellule maligne – da qualsiasi parte del corpo – che sono intrappolate nel flusso sanguigno.

Finora il test ha una precisione di circa il 90%, il che significa che rileva 90 casi su 100 di cancro. I medici devono quindi eseguire più test per diagnosticare l’esatto tipo di malattia del paziente oncologico.

Cosa hanno comune il cancro e il DNA

Gli scienziati hanno scoperto che il DNA cancerogeno e il DNA normale si attaccano in modo diverso alle superfici metalliche e si comportano ancora diversamente quando vengono a contatto con l’acqua. Come tali, hanno aggiunto minuscole nanoparticelle all’acqua che, a loro volta, lasciano quel liquido con una tonalità rosa.

Quando il sangue con DNA cancerogeno viene versato nell’acqua, si lega alle particelle di metallo e il fluido rimane lo stesso. Tuttavia, il DNA normale aderisce in modo diverso e lascia l’acqua blu.

Lo studio è stato condotto dal ricercatore Matt Trau, un professore dell’Università del Queensland in Australia, che ha dichiarato: “Non possiamo ancora affermare al 100% che sia il Santo Graal della diagnosi del cancro, ma è estremamente impressionante che un singolo marker universale possa identificare il cancro in modo così rapido e accurato in quanto è un metodo così economico ed economico che non richiede tecnologia avanzata o attrezzature di laboratorio avanzate“.