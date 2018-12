22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Fino ad ora , come sappiamo, era possibile avere WhatsApp sul nostro Tablet soltanto installando manualmente l’APK (Android Application Package), non era infatti possibile scaricarlo attraverso il Play Store.

Per ora sarà disponibile solo per il beta testing

Adesso sembra invece che sia ufficialmente in arrivo anche la versione della piattaforma di messaggistica più famosa, anche per Tablet. Sarà infatti possibile scaricarlo sul nostro device da Play Store, ma solo per tutti coloro che hanno aderito al programma di beta Testing.

Potremo trovarlo a partire dalla versione Beta 2.18.367, che sarà presente in Store. Per chi non fa parte del programma di beta testing, rimaniamo in attesa che questa novità venga traslata nella versione stabile dell’applicazione.

Nessuna novità per iPad

Le cose cambiano invece per quanto riguarda Apple e gli iPad. All’inizio dell’anno erano circolate voci soltanto riguardo una versione aggiornata per Whatsapp Web, ma al momento non ci sono novità. Niente di nuovo nemmeno su una probabile versione della piattaforma di messaggistica per iPad, per ora la cosa sembra non riguardare Apple.

Non dovremo più ricorrere agli APK per avere WhatsApp su Tablet

Per adesso possiamo però accontentarci del possibile arrivo, in tempi brevi, della versione per Tablet Android. Questa è già una grande novità visto che aggirare il problema, fino ad ora, scaricando una versione APK non è il massimo della sicurezza. Molte volte infatti dietro a questo tipo di file si nascondono insidie e pericoli, rappresentati da virus e malware. Molto spesso infatti gli hacker, nascondono virus e trojan all’interno di questo tipo di file, mettendoli poi in rete come versioni gratuite di app a pagamento o simili. Il motivo è molto semplice, mentre su Play Store le app vengono controllate e scansionate prima dell’istallazione, mentre gli APK no.

Questa nuova versione è quindi davvero una grande novità e speriamo che sia disponibile per tutti nel giro di poco tempo.