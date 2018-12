16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Tutti gli utenti di Amazon Music presto potranno godere della loro musica preferita anche tramite SmartTV con sistema operativo Android.

Tutte le funzioni di Amazon Music su AndroidTV

Con l’abbonamento Unlimited di Amazon Music avremo quindi a disposizione circa 50 milioni di brani, a cui finora abbiamo potuto accedere tramite computer, smartphone, tablet, grazie all’aiuto di Alexa e ora anche dalla nostra TV. La versione Unlimited è in abbonamento con diversi pacchetti e sconti per i clienti prime e può essere provata gratuitamente per un mese.

Con questa applicazione era già possibile ascoltare musica ovunque e sempre, grazie anche alla modalità offline. Come molte delle App per l’ascolto di musica in streaming, è possibile cercare i brani desiderati o intere playlist, oltre a creare la propria compilation personalizzata e scaricare brani. Può essere usata anche come radio, con una selezione di stazioni, trasmesse senza pubblicità.

L’app sarà scaricabile da Play Store su SmartTV Android

Ora potremo avere tutto questo disponibile anche sulla nostra smartTV, il servizio di streaming musicale dell’azienda di Bezos, sarà presto scaricabile da Play Store direttamente sulla Android TV. I possessori di questo tipo di smartTV non lo troveranno ancora per il momento in Play Store, ma sono già aperte le pre-registrazioni.