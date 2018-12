20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Poche ore fa Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti dedicati a molti dei suoi prodotti. In primo piano troviamo il nuovo iOS 12.1.1. La nuova versione va ad apportare migliorie e risoluzioni di bug al famoso sistema operativo che tutti i fan della mela adorano. iOS 12 ha ricevuto ottime recensioni fin dalla sua uscita a settembre. Tralasciano i piccoli problemi che sono del tutto giustificabili, questo può essere considerato come il miglior aggiornamento mai fatto da Apple.

Ad essere rilasciato non è stato solo iOS 12.1.1 ma anche tvOS 12.1.1, macOS Mojave 10.14.2 e HomePod 12.1.1. Pare che all’azienda della mela morsicata piaccia tenere tutto in ordine. Le nuove versioni portano al massimo le potenzialità dei dispositivi.

Le novità scottanti

Non c’è bisogno di dire che gli aggiornamenti portano novità importanti su tutti i dispositivi. Non parliamo di cambiamenti sostanziali ma di piccole introduzioni che altro non fanno che migliorare sostanzialmente la già perfetta esperienza utente che offrono i prodotti Apple. Parlando di iOS 12.1.1, questo introduce diverse funzioni volte a valorizzare i nuovi modelli di iPhone e iPad. Tra le feature più importanti troviamo l’attivazione della funzione dual SIM dei nuovi iPhone, l’introduzione delle foto live all’interno delle videochiamate FaceTime e il miglioramento dell’haptic touch di iPhone XR.

Oltre alle novità aggiunte, sono anche stati risolti tutti i bug che si potevano riscontrare nelle versioni precedenti. I diversi aggiornamenti sono stati ufficialmente rilasciati nelle scorse ore e saranno resi disponibili a tutti i dispositivi nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori informazioni a riguardo.