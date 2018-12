Asus: lanciati ufficialmente il ZenFore Max e Max Pro

18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Asus è un azienda di produzione e vendita di smartphone, pc, modem e tanto altro con sede a Taipei. Negli ultimi anni ha perso diverse posizioni nella gerarchie delle varie aziende, soprattutto in ambito smartphone, dominato dalle tre principali marche più diffuse, Samsung, Huawei ed Apple.

Nonostante ciò, l’azienda ha continuato a lavorare su nuovi dispositivi e soprattutto smartphone infatti, dopo numerosi rumors e leak, ha annunciato ufficialmente due nuovi smartphone di fascia media, l’Asus ZenFore Max e la versione Max Pro.

I nuovi smartphone Asus ZenFore Max

Come abbiamo già detto, sono smartphone di fascia media, con caratteristiche ovviamente non da top di gamma e prezzo non eccessivo.

La versione Asus ZenFore Max ha un display da ben 6,3” con risoluzione massima HD. Il comparto interno è formato dal processore Qualcomm Snapdraon 632 octa-core da 1,8 Ghz, 3 Gb di RAM e una memoria interna da 32 gb (acquistabile anche con 64 gb), espandibile con micro sd. Ha una fotocamera posteriore da 13 mp, supportata da un sensore secondario di 2 megapixel per l’effetto di profondità, ed una frontale da 8 mp. Molto interessante è anche la batteria con una capienza di ben 4000 maH, superiore anche a molti top di gamma.

La versione Asus ZenFore Max Pro ha il display con le stesse caratteristiche del precedente, un processore leggermente superiore, Snapdragon 660 octa-core da 2.2 Ghz, e ben 4 Gb di RAM con 64 gb minimo di memoria interna. La fotocamera posteriore è da 12 megapixel più una da 5 mp e la frontale da 13 mp. La batteria è addirittura di 5000 maH, tra le più elevate sul mercato attuale, che consente una durata di oltre un giorno anche con largo uso. Interessante anche la possibilità di inserire due sim contemporaneamente.

I prezzi sul mercato, attualmente disponibili da metà Dicembre solo in Russia, sono sui 170 euro per la versione standard e 238 euro per la versione pro.