18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il colosso di Cupertino non smette mai di stupirci. Nelle scorse ore, Apple ha pubblicato un nuovo interessante brevetto che lascia intuire quale sarà il futuro di uno dei suoi dispositivi più amati di sempre. Stiamo parlando degli auricolari wireless AirPods. Il famosissimo gadget è stato presentato ben più di 2 anni fa e necessita di un aggiornamento. A quanto pare le idee di Apple per il futuro del prodotto sono ben chiare.

Tutto quello che l’azienda della mela morsicata ha intenzione di fare con i suoi auricolari è racchiuso nell’ultimo brevetto presentato nelle scorse ore. Sembra che le novità saranno molte.

Apple AirPods: sensori biometrici e molto altro

Stando a quanto emerso dal nuovo brevetto, i nuovi AirPods avranno un design differente rispetto al modello attuale. Pare infatti che i due auricolari saranno indistinguibili tra di loro e potranno essere utilizzati indistintamente da un orecchio o dall’altro. Molto probabilmente ci sarà un cambio di materiale. Questi potrebbero essere fatti in una particolare gomma espandibile che si adatta alla perfezione all’orecchio. Entrambi saranno finalmente resistenti all’acqua e avranno un consumo della batteria decisamente più contenuto.

Ma non è tutto, pare infatti che almeno uno dei due auricolari porterà con se anche dei sensori biometrici utili al rilevamento di alcuni parametri vitali. Il case di ricarica supporterà la ricarica wireless e sarà compatibile anche con gli attuali modelli di AirPods. Stando alle stime fatte da Kuo, questi nuovi auricolari potrebbero vedere la luce nel 2019. Secondo l’analista queste supporteranno finalmente il Bluetooth 5.0 e avranno un costo superiore del 60% rispetto all’attuale modello. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.