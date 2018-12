Facebook fa nuovamente parlare di se per la gestione dei dati dei suoi milioni di utenti. Questa volta sembra che l’azienda di Mark Zuckerber, si sia accordata con alcuni sviluppatori di app e altre aziende, per lo scambio di informazioni.

La notizia è stata portata alla luce da una raccolta di mail di ben 250 pagine, che il deputato inglese Damian Collins, ha postato su Twitter. Collins è a capo della commissione per la cultura, i media, lo sporte ed il digitale, del parlamento britannico. I documenti tweettati sono stati accompagnati dalla richiesta, del deputato Collins, di una maggiore chiarezza e un dibattito più pubblico sui diritti degli utenti dei social.

We need a more public debate about the rights of social media users and the smaller businesses who are required to work with the tech giants. I hope that our committee investigation can stand up for them.https://t.co/GRtQ5oMdvn

— Damian Collins (@DamianCollins) 5 dicembre 2018