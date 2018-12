24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il Falcon 9 di SpaceX, questa volta ha mancato l’atterraggio. Il razzo infatti, dopo aver completato con successo la sua missione, ha mancato la piattaforma d’atterraggio ed è finito in mare.

Il Falcon 9 era di ritorno dalla sua missione, per la consegna di un carico molto pesante, sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) 5 dicembre 2018

È stato un problema tecnico a causare il mancato atterraggio del Falcon 9

Sembra che durante il ritorno verso il Kennedy Space Center, il razzo abbia perso il controllo e seguito un iter non previsto. Dopo poco più di 7 minuti dal lancio del booster, il Falcon 9 ha iniziato a ruotare su se stesso, finendo per fare una deviazione dalla rotta originaria, che lo ha portato nell’Oceano Atlantico, a largo delle coste della Florida.

Per Elon Musk, CEO di SpaceX, il mancato atterraggio sarebbe dovuto ad un problema ad una delle alette stabilizzatrici necessarie per il ritorno sulla Terra e per affrontare l’ispessimento dell’atmosfera. Musk ha inoltre affermato che il razzo non sembrerebbe danneggiato e tuttora trasmette dati e si sta già procedendo al recupero.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) 5 dicembre 2018

Per aumentare la sicurezza dell’atterraggio, Musk ha assicurato che sarà comunque rivisto il sistema dell’aletta.

Un atterraggio non perfetto dopo una missione di successo

Falcon 9, anche se ha mancato la piattaforma di atterraggio, ha comunque portato a termine con successo la sua missione di consegna. Mercoledì scorso infatti ha trasportato la navicella Dragon (del peso di 2 tonnellate e mezzo), nella sua orbita prevista, la quale si dirige ora verso la ISS.

La SpaceX ha finora ottenuto una serie di grandi successi con Falcon 9, che ha sempre fatto ritorno dopo le sue missioni. L’ultimo atterraggio fallito fu infatti nel 2016, a cui seguirono però ben 26 atterraggi riusciti.

Per ora non è comunque noto se l’accaduto avrà ripercussioni sui prossimi impegni del Falcon 9. La SpaceX aveva infatti già pianificato un’altra missione entro la fine dell’anno. Forse si dovrà attendere il recupero del Falcon e ci si dovrà accertare delle sue condizioni, prima di pensare alle sue prossime missioni, che potrebbero slittare.