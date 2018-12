Xiaomi: presentato ufficialmente il Mi Mix 3, con supporto 5G

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Xiaomi è un’azienda cinese di smartphone e altri prodotti tecnologici caratterizzata dai prezzi molto ridotti dei suoi articoli. Mediamente, si può acquistare un suo smartphone al prezzo di listino tra i 200 e i 250 euro.

Xiaomi recentemente ha svelato il nuovo Xiaomi Mi Mix 3 col 5G, dopo quello con il 4G, pronto ad essere immesso nel mercato.

Il nuovo Xiaomi Mi Mix 3 5G

Il nuovo smartphone riesce a connettersi ottimamente con la nuova connettività grazie al chip installato Qualcomm Snapdragon 855, lo stesso che sarà installato anche sul Samsung Galaxy 10+. Oltre a ciò, l’azienda usa anche dei particolari modem per l’effettiva riuscita della connessione, ovvero Qualcomm Snapdragon X50. Il 5G ti permette di navigare ad altissima velocità, con oltre 1 Gb/s di dati scaricati, oltre che ad una migliorata ricezione.

Per quanto riguarda altre caratteristiche tecniche, la RAM installata è di ben 10 Gb, con una memoria interna da 128 Gb o 256 Gb in base al modello che acquistiamo. Il display è un AMOLED da 6,9”, senza notch e senza doppia fotocamera anteriore. Nella parte posteriore abbiamo due fotocamere entrambe da 12 megapixel, mentre la batteria è di ben 3200 maH. Il sistema operativo installato è l’ultima versione di casa Google, Android 9.0 Pie.

La grande differenza in questo caso si vedrà dai prezzi di lancio. Diversamente da come detto all’inizio, questi smartphone puntano ad essere competitivi contro i top di gamma delle altre aziende, quindi i prezzi saranno abbastanza elevati, ma non troppo per le caratteristiche offerte. Il Xiaomi Mi Mix 3 con il 4G costerà dai 500 ai 700 euro, in base al modello acquistato, quello della versione 5G ancora non è stato svelato, ma potrebbe arrivare a sfiorare i 1.000 euro.