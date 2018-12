Honor View 20, Nova 4 e Samsung Galaxy A8s, arrivano gli smartphone con lo schermo forato

Honor View 20 potrebbe essere l'unico modello destinato al mercato ovvicìdentale. Sembra infatti che i modelli di Samsung e Huawei siano per ora destinati solo al mercato cinese

Honor View 20, lo smartphone con lo schermo forato da ui emerge la fotocamera frontale, sarà presentato a Parigi il 22 Gennaio 2019. Mentre il Samsung Galaxy A8s e il Huawei Nova 4, saranno presentati rispettivamente il 10 ed il 17 Dicembre 2018 in Cina. Questi due modelli di smartphone con il buco sullo schermo, saranno verosimilmente destinati al solo mercato cinese.

Honor View 20, lo smartphone con il buco per il mercato occidentale

L’Honor View 20 invece sarà per il mercato occidentale, e verrà presentato un anno esatto dopo il suo predecessore, l’Honor View 10. L’immagine promozionale della presentazione non parla esplicitamente del modello, ma il riferimento sembra chiaro. Mostra infatti l’immagine del display forato da cui emerge la fotocamera frontale.

Anche se l’Honor View 20 sarà presentato circa un mese dopo i modelli analoghi di Samsung e Huawei, si aggiudicherà comunque il primato per questi tipi di smartphone al di fuori della Cina. Non si sa infatti se gli altri due modelli saranno mai distribuiti in Italia. Quello che è certo è la tendenza al voler abbandonare il tanto discusso notch.

Non si conoscono ancora le specifiche tecniche dell’Honor View 20, ma possiamo basarci sulle caratteristiche del suo predecessore. Davvero poco è quello che la Honor ha lasciato trapelare su questo modello, ma quello che è sicuro è che potrebbe essere un dispositivo di buon livello ad un prezzo contenuto.

In attesa di scoprirlo il 22 Gennaio 2019

Per il momento possiamo solo attendere che vengano rilasciate altre informazioni, oppure aspettare il 22 Gennaio 2019 per conoscerlo a fondo.

Di certo lo schermo total con la sola eccezione della fotocamera eserciterà un grande fascino. Rimaniamo quindi in attesa di vedere come reagirà il mercato allo schermo con il buco.