La piattaforma di Google ha annunciato che sono in arrivo delle novità per l’applicazione mobile che miglioreranno decisamente l’esperienza utente. L’annuncio è arrivato lunedì scorso in forma ufficiale da YouTube stessa e mette in primo piano un funzione non nuova alla versione desktop. Stiamo parlando dell’autoplay, da ora in poi questo sarà disponibile anche per tutti i dispositivi mobile.

Per chi non sapesse cosa sia l’autoplay, questo permette di visualizzare delle piccole preview dei video presenti in homepage. Il tutto, ovviamente, senza audio. Pare che per YouTube questa piccola funzione sia di notevole importanza per migliorare l’esperienza utente. Importante al punto che ha deciso di renderla disponibile anche sulla sua app mobile.

YouTube: l’autoplay aiuterà gli utenti a scegliere meglio i loro contenuti

Ebbene sì, secondo l’azienda, la funzione che prende il nome di “Autoplay on Home” risulta essere particolarmente utile quando si deve scegliere un video da vedere. Secondo le stime fatte da YouTube, questa dovrebbe aumentare il tempo che si trascorre a guardare video. Ciò perchè ci fa capire meglio quale contenuto può piacerci o meno.

La funzione sarà attiva di default su tutti i dispositivi, tuttavia è possibile decidere di disattivarla o modificarne l’attivazione nelle impostazioni dell’applicazione. Non si tratta di una novità per tutti gli utenti. Questa funzione era infatti già disponibile solo per gli utenti YouTube Premium su Android. A partire dalle prossime settimane sarà resa disponibile a tutti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.