Apple: il nuovo iOS 12.1.1 nasconde un fastidioso problema

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Come vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, Apple ha deciso di lanciare una serie di aggiornamenti per gran parte dei suoi dispositivi. iOS 12.1.1 doveva avere lo scopo di correggere gran parte dei problemi che erano presenti all’interno delle versioni precedenti. Pare che l’azienda della mela morsicata ci sia riuscita a pieno. Peccato però per il fatto che il nuovo aggiornamento porta con se un nuovo problema molto più fastidioso.

Sono state numerose le novità introdotte con il nuovo iOS 12.1.1, molte di queste volte ad evidenziare le potenzialità dei nuovi iPhone. Sicuramente l’azienda non si aspettava che l’aggiornamento causasse delle problematiche piuttosto gravi. Pare infatti che una grande fetta degli utenti che hanno aggiornato i proprio dispositivi all’ultima versione abbia riscontrato dei problemi con la connettività dati. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Apple iOS 12.1.1: il 4G non funziona più

Ebbene sì, è proprio questo lo sconcertante problema che hanno riscontrato molti utenti quando hanno finito di scaricare l’aggiornamento. Non si sa il perché si verifichi, ciò che è certo è che sono davvero tanti gli utenti che stanno avendo dei problemi con la propria connettività dati. Stando a quanto riportato, il problema si verifica in modi differenti e riguarda utenti sparsi in tutto il mondo. Sotto Wi-Fi non vi sono problemi di connettività per nessuno.

Si tratta di un problema molto fastidioso. Utenti riportano di avere la connettività 4G bloccata solo per alcune applicazioni, altri invece parlano di una completa assenza della linea. Ovviamente si tratta di un problema che è stato causato dal nuovo iOS 12.1.1. Ci aspettiamo che Apple provveda il prima possibile a risolvere la questione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.