Qualche mese fa, Apple è stata nell’occhio del ciclone per la questione dell’obsolescenza programmata. L’azienda ha spiegato che dietro i rallentamenti dei dispositivi vi erano tutte le batterie usurate di questi. Queste risultano essere, infatti, i componenti che si usurano di più con il passare del tempo. A tal proposito, Apple ha deciso di avviare una campagna promozionale per la sostituzione della batteria che durerà fino al 31 dicembre di quest’anno.

Prima o poi arriva il momento per tutti. Se tenete a cuore le potenza del vostro dispositivo dovete sostituire anche voi la batteria del vostro iPhone. Apple utilizza delle batteria agli ioni di litio integrate all’interno del dispositivo non rimovibili. Per la sostituzione bisogna quindi rivolgersi ad un centro autorizzato. Quali sono, ad oggi, i costi che bisogna sostenere presso Apple per la sostituzione della batteria? Scopriamolo insieme.

Il costo varia in base ai vari modelli di iPhone

Ebbene sì, il costo non è unico per tutti i modelli di iPhone. Inoltre, bisogna tenere conto che chi cambia la batteria prima del 31 dicembre 2018 avrà diritto ad un prezzo ridotto. Fino al nuovo anno si pagherà infatti solamente 29 euro per la sostituzione della batteria di tutti i modelli di iPhone a partire da iPhone 6 fino ad iPhone X. I modelli precedenti non sono compresi e si pagherà, invece, 89 euro sia che si sostituisca prima che dopo la suddetta data. I nuovi iPhone XS, XS Max, XR anch’essi non sono compresi nella promozione e per la sostituzione bisognerà sborsare 69 euro.

A partire dal primo gennaio, la sostituzione per tutti i modelli di iPhone che sono compresi nella promozione avrà un costo di 49 euro. Questo ad eccezione di iPhone X che si affiancherà ai nuovi modelli. Il costo per lui sarà infatti di 69 euro. Ricordiamo che è possibile sostituire la batteria presso qualsiasi Apple Store o Apple Premium Reseller oppure richiedere la sostituzione tramite corriere. Quest’ultima opzione però richiederà un costo aggiuntivo di 12,20 euro pari alle spese di spedizione.