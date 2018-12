Samsung: svelate le dimensioni dei display dei tre modelli dell’S10

Sono trapelate alcune notizie sui nuovi Samsung Galaxy S10, tra cui le dimensioni dei display, che vanno da 5,8'' per la versione Lite a 6,4'' per la Plus.

C’è grande attesa per il nuovo top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S10 con le sue altre due versioni, che potrebbero addirittura superare nettamente dal punto di vista estetico e funzionale i top di gamma della Apple e della Huawei. Inoltre, successivamente ai tre dovrebbe essere lanciato anche il modello che supporterà la nuova connettività 5G.

Il display dei nuovi Samsung

Evleaks ha svelato sul proprio sito le dimensioni dei display delle tre varianti del nuovo Samsung Galaxy S10. La versione 10 Lite avrà il display da 5,8”, la versione S10 base da 6,1” e infine la versione S10+ il display da ben 6,4”. Inoltre, dovrebbero essere ufficiali anche i nomi dispositivo di ognuno:

Samsung Galaxy S10 Lite ( Beyond 0, SM-G970F )

) Samsung Galaxy S10 ( Beyond 1, SM-G973F )

) Samsung Galaxy S10 + ( Beyond 2, SM-G975F)

Per altri dettagli sulla scheda tecnica, il processore sarà per tutti e tre il nuovo Exynos 9820 con GPU Mali-G76 in Europa, mentre nel resto del mondo Snapdragon 8150. La RAM sarà di 6/8 gb con memoria interna da 128/512 gb in base al modello che si acquista. Nelle versioni S10 e S10 lite avremo due fotocamere posteriori ed una singola frontale, mentre nella versione plus ben tre fotocamere posteriori e una dual-camera anteriore. Ancora non si sa nulla sulle dimensioni delle camere e se ognuna avrà specifiche funzioni. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9.0 Pie mentre ancora non si sa nulla sulla capienza della batteria nelle tre versioni.

Non resta che aspettare nuovi leaks o comunicazioni ufficiali. Probabilmente, queste ultime arriveranno al Mobile World Congress di fine Febbraio.