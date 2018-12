22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La più grande estinzione della storia sulla Terra, che ha segnato la fine del periodo Permiano circa 252 milioni di anni fa, è stata causata dai cambiamenti climatici. L’estinzione alla fine del Permiano, alla fine del Paleozoico e molto prima dei dinosauri, avvenne quando il pianeta era pieno di piante e animali, poi praticamente estinti.

I fossili rupestri sul fondo marino mostrano un ecosistema marino vario e prospero, seguito da una serie di cadaveri. Circa il 96% delle specie marine è stato sterminato, richiedendo milioni di anni affinché la vita si moltiplicasse e si diversificasse di nuovo. Finora sono stati discussi i motivi che hanno reso gli oceani inospitali: se l’aumento dell’acidità, se l’avvelenamento dei mari, se la mancanza di ossigeno o l’aumento delle temperature.

Studi recenti

Un nuovo sondaggio pubblicato dalle università di Washington e Stanford, negli Stati Uniti, che combina modelli di condizioni oceaniche e metabolismo animale con dati di laboratorio e registrazioni paleoceanografiche indica che l’estinzione di massa negli oceani è stata causata dal riscaldamento globale, lasciando gli animali incapaci di respirare.

Lo studio, pubblicato dalla rivista Science, spiega che con l’aumentare delle temperature e il metabolismo degli animali, le acque più calde non potevano contenere abbastanza ossigeno per sopravvivere. “Questa è la prima volta che abbiamo una previsione meccanicistica su ciò che ha causato l’estinzione, che può essere testata direttamente con i dati fossili, che ci permette di fare previsioni sulle cause dell’estinzione in futuro“, ha detto l’autore principale della ricerca , Justin Penn.

I ricercatori hanno creato un modello climatico con la configurazione della Terra nel periodo Permiano e affermano che, prima che le eruzioni vulcaniche in Siberia avessero creato un pianeta di gas serra gli oceani, avevano temperature e livelli di ossigeno simili a quelli di oggi.

Il passo successivo è stato quello di aumentare i gas serra a un livello in cui le temperature degli oceani sono aumentate e, quando ciò è accaduto, gli oceani nel modello hanno perso l’80% di ossigeno, lasciando le aree più profonde senza ossigeno.

Gli esperti dicono che la tolleranza degli animali a temperature elevate e basso ossigeno sarà simile a quella degli animali nel periodo Permiano, poiché si evolvono in condizioni ambientali simili.