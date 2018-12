Un’imponente scoperta scientifica, realizzata dall’Agenzia spaziale europea, mostra le prime immagini del polo nord solare. Finora si era riusciti a riprendere solo una delle due facce del Sole. È la prima volta che viene scattata una “fotografia” del Sole “dall’alto”.

L’immagine è stata realizzata grazie all’ESA, che unisce diverse foto dei bordi della stella, come se fosse un puzzle.

Finora solo un “volto” si era rivolto a noi e noi solo quello avevamo modo di riprendere fotografare. L’ESA, però, è riuscita nell’impresa e, oggi, le si presenta davanti il Polo Nord. Ed è essa stessa a condividere l’immagine sull’account Twitter.

