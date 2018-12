Huawei: annunciato il nuovo smartphone di media fascia Huawei Enjoy 9

Domani verrà lanciato sul mercato in Cina il nuovo Huawei Enjoy 9, smartphone di fascia medio-bassa molto interessante, per ora esclusivo solo in Cina.

Sono stati mesi molto altalenanti quelli dell’azienda cinese Huawei. Il nuovo top di gamma Mate 20 Pro ha riscontrato un’enorme successo, con milioni di unità vendute e punteggi molto alti in tutti i settori. Recentemente, però, l’azienda è stata coinvolta in uno scandalo portando all’arresto in Canada del CFO della società e figlia del fondatore, Sabrina Meng.

Nonostante ciò, Huawei è andata avanti con i suoi progetti e a brevissimo lancerà sul mercato un nuovo smartphone, il Huawei Enjoy 9.

Il nuovo Huawei Enjoy 9

Il nuovo smartphone si collocherà in una fascia medio-bassa, con caratteristiche inferiori rispetto alle ultime uscite dell’azienda e prezzo molto inferiore, ma non per questo non interessante.

Il display è di 6,26” LCD con risoluzione HD+ 1520×760 pixel. Il comparto tecnico, per la fascia collocatasi, è molto buono, un processore Qualcomm Snapdragon 450 octa-core da 1,8 Ghz con 3/4 Gb di RAM e 32/64 gb di memoria interna, in base al modello che si acquista. Molto buono anche il reparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore, da 13 mp e una di supporto da 2 mp, ed una frontale da 8 megapixel. La batteria è senza dubbio un punto forte di questo device, con una capienza di ben 4000 maH, che assicura durata anche di più di un giorno con ampio uso. Infine, il sistema operativo non sarà l’ultima versione di Android, ma Android Oreo 8.1 con interfaccia EMUI 8.2, caratteristica di tutti i Huawei.

Huawei Enjoy 9 sarà disponibile esclusivamente in Cina a partire da domani, 12 Dicembre, in tre colorazioni, blu, rosso e viola. Non è confermato se verrà diffuso anche nel resto del mondo e in Italia, ma, secondo alcuni rumors, se arriverà si chiamerà Huawei Y7 Prime.