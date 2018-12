26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Come sappiamo, da qualche giorno Apple ha introdotto con, il watchOS 5.1.2, la funzione per l’elettrocardiogramma su Apple Watch, soltanto per gli Stati Uniti. Da quel momento sono già arrivate le prime segnalazioni degli utenti riguardo l’utilizzo di questa nuova funzione quasi medica.

È ad esempio il caso di “Edentel”, questo il nickname dell’uomo che su Reddit ha pubblicato la sua esperienza con l’ECG dell’Apple Watch Series 4.

Il suo Apple Watch gli ha infatti inviato una notifica di allarme, indicandogli una possibile fibrillazione atriale. Questa malattia cardiaca, se non controllata, può avere conseguenze molto gravi per la salute.

Un post su Reddit per raccontare come l’Apple Watch gli abbia salvato la vita

Nel post l’uomo racconta l’intera vicenda. Inizialmente infatti non aveva dato peso alla notifica del suo Apple Watch, pensando si trattasse semplicemente ad un errore dovuto al firmware non aggiornato. “Edentel” ha quindi provveduto ad eseguire l’aggiornamento firmware e ha riprovato ad effettuare l’ECG, ottenendo lo stesso identico risultato. L’uomo ha ripetuto il test più e più volte, sempre con lo stesso esito. Infine ha deciso di eseguire una misurazione test su sua moglie, ottenendo invece un esito normale.

L’uomo decide quindi di recarsi in ospedale, dove mostra il risultato del suo orologio, dicendo perfino di sentirsi un po’ imbarazzato a dare retta ad un orologio, ma che vuole sentirsi sicuro e fare un check-up della situazione. I medici dell’ospedale lo prendono subito molto seriamente invece, effettuando immediatamente tutti i controlli necessari che hanno confermato la diagnosi dell’Apple Watch. Anzi il dottore ha anche scherzato dicendo “dovrebbe comprare l’intera collezione, probabilmente le ha salvato la vita”.

In questo modo infatti l’uomo ha potuto curare in tempo questa patologia, iniziando subito un trattamento medico.

“Edentel” ha anche pubblicato degli aggiornamenti al suo post di Reddit, per aggiornare sulle sue condizioni, dove racconta anche di essersi visto arrivare a casa una troupe televisiva che voleva avere informazioni riguardo all’accaduto.