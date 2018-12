30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La peste bubbonica – conosciuta anche come la Morte Nera – è famosa per aver causato epidemie devastanti che hanno afflitto l’umanità. Nel 1347, ad esempio, si stima che la malattia abbia ucciso circa un terzo della popolazione europea.

Si è creduto per anni che questa sarebbe stata la prima delle grandi epidemie di peste. Ma una scoperta realizzata da scienziati francesi, svedesi e danesi suggerisce che un ceppo ancestrale dello stesso batterio – Yersinia pestis – stava già uccidendo esseri umani nel Neolitico. “La nostra ricerca ha rivelato ciò che riteniamo essere la prima grande pandemia nella storia umana“, ha dichiarato il biologo Nicolas Rascovan, autore principale dello studio. “Questa pandemia potrebbe aver avuto un ruolo in importanti eventi storici dell’epoca“.

Lo studio

Rascovan enumera tre principali prove dello studio. Tra 5,7 e 5,1 mila anni fa – per la storia del mondo, un breve lasso di tempo – molte varietà indipendenti di Yersinia pestis divergevano e si diffondevano in tutta l’Eurasia. Nello stesso arco di tempo, i mezzi di diffusione umana e di malattie su vaste regioni geografiche – come il trasporto su ruote e la trazione animale – si sono espansi in questa vasta regione.

Lo stesso periodo coincide con l’emergere dei primi insediamenti umani considerati grandi – cioè agglomerati con oltre 20.000 persone che vivevano a stretto contatto con animali e probabilmente in condizioni igieniche precarie. “Così, per la prima volta nella storia umana, c’erano condizioni perfette per l’emergenza di malattie in questi grandi insediamenti, mentre c’era abbastanza tecnologia per disseminarle rapidamente a grandi distanze“, continua il biologo.

Per corroborare questa prova, la ricerca archeologica indica che, nello stesso periodo, le popolazioni neolitiche europee stavano diminuendo. “Allo stesso tempo la piaga è emersa e si è diffusa, quindi riteniamo che abbia svolto un ruolo importante in questo processo“, afferma Rascovan.

Archeologia della malattia

Ma i ricercatori hanno anche analizzato database con informazioni genetiche ottenute da fossili umani del periodo. E sono giunti a una donna che avrebbe vissuto oltre 5.000 anni fa in quella che oggi è la Svezia ed è morta all’età di 20 anni a causa di un ceppo ancestrale della peste. Questo indica, quindi, che questa è l’origine genetica di Yersinia pestis.

“Il tipo di analisi che abbiamo fatto ci permette di tornare indietro nel tempo e vedere come si sia evoluto questo patogeno che ha avuto un così grande impatto sull’umanità“, commenta un altro autore della ricerca, lo scienziato Simon Rasmussen. “Questo ceppo ci ha permesso di imparare cose interessanti sull’inizio della storia della peste“, dice Rascovan. “Come è stato trovato in un luogo e in un tempo che non si adattavano a nessun modello precedente di esordio e diffusione della peste, ci ha fatto ripensare a tutto e costruire un nuovo modello evolutivo. Al momento, possiamo dedurre che la peste è probabilmente sorta nei primi grandi insediamenti umani europei, da cui probabilmente si diffuse rapidamente in tutta l’Eurasia“.

Gli scienziati ritengono che, da ora in poi, gli archeologi che studiano i resti umani del periodo neolitico possano essere attratti anche da indicazioni del batterio della peste. Inoltre, naturalmente, considerare l’impatto distruttivo delle malattie nelle analisi delle società in quel momento.

Quello che rimarrà certamente un mistero è stato il modo in cui l’umanità primitiva è riuscita a vincere la prima grande pandemia, non completamente estinta. “La peste è causata da uno dei batteri più letali che siano mai esistiti per gli esseri umani“, aggiunge Rasmussen. Il ricercatore crede che il batterio si sia evoluto da qualcosa di praticamente innocuo – e questo punto è importante per capire come i patogeni diventano mortali. “Spesso pensiamo che questi super-patogeni siano sempre esistiti“, afferma Rasmussen. “Perché la peste si è evoluta da un organismo relativamente innocuo“. Più recentemente, la stessa cosa è successa con il vaiolo, la malaria, il virus ebola e lo zika.

Rasmussen crede che il ritrovamento completi ciò che era già noto sul declino delle popolazioni europee nel periodo. “Se la peste si è evoluta nei principali insediamenti, quando le persone hanno iniziato a morire, gli insediamenti sono stati abbandonati e distrutti, che è esattamente quello che abbiamo osservato circa 5.500 anni fa“, spiega. “Poi, le persone hanno iniziato a migrare lungo tutte le rotte commerciali rese possibili dal trasporto del tempo, espandendosi rapidamente in tutta Europa in quel periodo“.

Ciò spiega il fatto che la peste abbia raggiunto il piccolo insediamento umano nella regione della Svezia, dove i resti del batterio sono stati osservati nella donna morta all’età di 20 anni.

Yersin, lo scopritore

Nella più famosa pandemia della peste nera nel quattordicesimo secolo, si stima che oltre 200 milioni di persone abbiano trovato la morte in Eurasia. La malattia è molto devastante – se non trattata, la letalità è al 100% dei casi. Il batterio Yersinia pestis è trasmesso da pulci di ratti.

Fino alla fine del 19° secolo, tuttavia, non si sapeva esattamente cosa causasse la grave malattia. Nel 1894, l’eccentrico scienziato svizzero Alexandre Yersin (1863-1943), uno dei più brillanti discepoli di Louis Pasteur (1822-1895), ha scoperto e isolato i batteri, che alla fine sono stati battezzati come Yersinia pestis, proprio in onore dello scienziato.

“Sai che ti lascerai alle spalle solo queste due parole latine, Yersinia pestis, e che solo i medici sapranno“, scrive l’autore francese Patrick Deville nel libro Peste e Colera. Il lavoro racconta la vita errante di Yersin e tutta l’epopea che ha circondato la scoperta del batterio. “Yersin, se fosse stato cattolico, sarebbe stato fatto santo, sarebbe stato immediatamente canonizzato come colui che ha superato la pestilenza, dal momento che la storia sembra avere ispirazione soprannaturale“, dice un altro passo.