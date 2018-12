20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

È normale: il tuo smartphone è oramai vecchio e la durata della batteria non è più quella di una volta. C’è chi si dispera e va subito ad acquistare un nuovo cellulare, dall’altra parte, invece, c’è chi non vuole staccarsi del suo vecchio cellulare perché piace e cerca varie soluzioni per estenderla la sua batteria.

Abbiamo pensato di raccogliere i trucchi e consigli più utili riguardanti alla capacità di estendere la propria batteria, infatti, questo articolo è stato ideato con l’idea di compiere tre obiettivi: essere preciso, sintetico e verace.

Iniziamo!

Modalità aereo in situazioni disperate

È l’ultima delle risorse con cui un’utente medio conta per poter aumentare la durata della batteria del proprio smartphone. Puoi attivare, in modalità aereo, il Wi-Fi e puoi chattare 5 o 10 minuti in più con i tuoi amici, famiglia o coppia.

PD: Lo stesso se vuoi ottenere una ricarica più veloce, spento o in modalità aereo, la velocità aumenta sostanzialmente.

Geolocalizzazione: grazie ma non grazie

Sono molteplici le app che utilizzano la nostra posizione per migliorare l’esperienza di utilizzo, una delle prime a farlo è stata Facebook, alle spalle abbiamo Instagram, Snapchat… e ora anche WhatsApp.

La verità è che non è necessario avere questa opzione attivata sempre, perché il dispendio di energia è maggiore rispetto ai vantaggi che può offrire nella quotidianità: attivala solo quando sia necessario, come quando devi cercare un negozio o una strada.

Dati mobili: il nemico che non ti aspettavi

Hai, per caso, notato che la batteria quando sei per strada scende più velocemente rispetto a quando sei in casa? Si, purtroppo, è colpa dei dati mobili.

Perciò, ti consigliamo di collegarti, se possibile, a una rete Wi-Fi per risparmiare non solo denaro, ma anche batteria.

Bluetooth: utilizzare moderatamente

Le connessioni attraverso Bluetooth avevano perso forze. Ora, invece, questa tecnologia è riuscita a rinascere grazie ai nuovi gadget che lavorano con questa tecnologia, parliamo di dispositivi che usi quasi tutti i giorni come smartband, smartwatch, altoparlanti o cuffie.

Alla fine, il Bluetooth lo puoi usare 2, 3 anche 4 ore ma il giorno intero è poco probabile, così che spegnilo quando non lo utilizzi. Lo ringrazierà molto caramente la tua batteria.

Porta con te un extra di energia!

Puoi utilizzare un power bank, come soluzione utile e semplice, questo grazie al fatto che la maggior parte degli smartphone attuali non hanno batteria rimovibile, ed è più complicato rimpiazzare la loro batteria interna (dovresti farlo da te o portarlo da uno specialista).

Come lo dice il nome, un power bank è una batteria portatile con la quale potrai fornire quel pizzico di energia di cui ne ha bisogno il tuo cellulare nel corso del giorno.

Devi sapere che questi dispositivi sono molto utili per diverse questioni:

Permettono di ricaricare non solo uno smartphone, ma vari dispositivi “gadget” quotidiani , così come dare una mano a un amico o collega se la batteria portatile è di grande capacità.

, così come dare una mano a un amico o collega se la batteria portatile è di grande capacità. È un accessorio poco pesante e facile da mettere in qualsiasi zaino o borsa. D’altronde, ci sono alcuni di minor capacità ma di dimensioni molto piccole, così tanto da essere tascabili .

e facile da mettere in qualsiasi zaino o borsa. D’altronde, ci sono alcuni di minor capacità ma di dimensioni molto piccole, così tanto da essere .

Luminosità dello schermo? La giusta!

Uno dei componenti fisici del tuo smartphone che più consuma batteria è lo schermo, questione non difficile da intuire perché i test di durata media della batteria si fanno misurando il tempo con lo schermo acceso.

Inoltre, uno degli apparecchi in casa che più consuma elettricità è la tv, almeno se la confrontiamo con altri come la radio o uno stereo, normale. Con lo smartphone succede lo stesso: riduci il tempo per spegnersi lo schermo e regola la luminosità dello stesso per estendere la durata della tua batteria in un modo semplice.

Inoltre, i tuoi occhi lo ringrazieranno perché troppa luce così vicino produce stanchezza nella vista.

OLED e sfondi scuri: combinazione vincente!

Ti abbiamo già detto che è importante regolare la luminosità dello schermo, ora, invece, ti chiediamo di mettere uno sfondo scuro. Ma, perché? Semplice, i colori scuri hanno bisogno di meno energia rispetto ai chiari.

Ma non finisce qui: grazie alle ultimissime tecnologie, gli schermi OLED riescono ad aumentare questo risparmio, perché direttamente non si accendono con il nero.

Gli aiuti ci sono: usa una delle tante app!

Le app per gestire la tua batteria sono una delle soluzioni più semplici e comode per migliorare la situazione nel tuo smartphone.

Queste sono alcune delle migliori app che puoi trovare su Google Play Store:

Social network, che problema! (di energia)

Molte delle app che più amiamo sono un problema non solo per i dispositivi ma anche per le rispettive batterie, lo diciamo perché app come Facebook richiedono di molte risorse e questo significa più lavoro da parte del processore, il che significa più dispendio di batteria.

Inoltre, in dispositivi di gamma bassa e media, i processori, siccome sono meno potenti, tendono a riscaldarsi, un’altra brutta notizia per la batteria, che soffre in quelle occasioni.

Probabilmente qualche consiglio ci è sfuggito di mano…e te, hai qualche consiglio personale/particolare per estendere la durata della batteria del tuo cellulare?