Google Maps: in arrivo anche in Italia il nuovo tab “Per te”

Su Google Maps è stato introdotto finalmente il nuovo tab "Per te", per scoprire attività, eventi e luoghi vicini alla nostra posizione attuale.

Con il grande sviluppo della tecnologia nell’ultimo decennio, anche il modo di orientarsi per strada durante un viaggio è cambiato. Se prima si utilizzavano manualmente le mappe di carta, ora tutti utilizzano i navigatori satellitari sui propri smartphone. Addirittura, le automobili più recenti lo tengono già pre-installato. L’applicazione di navigazione più famosa ed utilizzata è senza dubbio Google Maps, che sta per introdurre un’ulteriore novità nel suo funzionamento.

Il nuovo tab “Per te” di Google Maps

Dopo diversi mesi di prove e sperimentazioni, il nuovo tab “Per te” sta per essere finalmente disponibile per tutti gli utenti, sia su Android sia su iOS. Questa funzione non è altro che un tab nella barra in basso dove, premendoci sù, possiamo vedere tutti i luoghi, eventi ed attività presenti vicino alla nostra posizione. Inoltre, sono presenti anche dei suggerimenti su attività che potrebbero interessarci, magari durante un viaggio, decidendoci di fermare in quella zona e visitarla.

E’ da apprezzare il grande impegno degli sviluppatori dell’applicazione, che la stanno continuamente aggiornando con nuove ed interessanti funzioni. Negli ultimi mesi sono stati integrati gli hashtag, il poter parlare con negozi ed aziende, il poter segnalare incidenti ed autovelox e comunicarlo alla community, condividere il proprio percorso tramite Whatsapp e, infine, Google Assistent integrato.

Da oggi, il tab “Per te” sarà disponibile in oltre 130 nazioni per Android ed in 40 nazioni per i dispositivi iOS, inclusa l’Italia. Basta solo aspettare che l’aggiornamento arrivi, se li abbiamo automatici, o, nel caso, aggiornarlo manualmente da Play Store o Apple Store.