Si terrà in Italia la “Nebraska’s War 6.0“, un torneo di carte basato su tutte le versioni di Magic: The Gathering. Inventato nel 1993 da Richard Garfield, il gioco è subito diventato famoso in tutto il mondo. Ad oggi questo vanta più di 6 milioni di giocatori sparsi per tutto il globo. Dopo l’edizione dell’anno scorso è stato scelto nuovamente il nostro paese. Sarà Lucca la città che ospiterà l’evento.

Saranno ben 2mila i giocatori che arriveranno da tutte le parti del mondo per poter partecipare al famoso torneo mondiale. A partire dal 13 dicembre fino al 16 dicembre i “maghi” si sfideranno al Polo Fiere di Lucca al fine di decretare il campione assoluto di Magic: The Gathering.

Come funziona il gioco

Per chi non lo sapesse, il gioco è pienamente incentrato sul mondo della magia. I giocatori diventano maghi e lo scopo è vincere la battaglia utilizzando il proprio mazzo di carte. Queste rappresentano incantesimi, magie, creature fantastiche e altro ancora. Il torneo coinvolge tutte le numerose versioni del gioco di carte e ha lo scopo di decretare un vincitore assoluto.

E’ il sesto anno che l’evento viene portato avanti. Questo ha riscosso sempre un’ottimo successo fin dalla sua prima edizione. L’ingresso sarà completamente gratuito. Ciò per far si che anche chi non conosce il gioco possa impararne qualcosa. Si prospetta che saranno in molti i curiosi che accorreranno per l’occorrenza. Pare che la meta italiana sia molto gettonata. Giunge notizia, infatti, che siano stati presi accordi con la Lucca Crea Srl anche per l’edizione del 2019. Se Magic vi incuriosisce non lasciatevi sfuggire l’occasione di vedere i migliori giocatori in azione.