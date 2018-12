20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea con il maggior numero di utenti al mondo grazie al numero di funzioni che presenta. Molti utenti hanno un solo account WhatsApp per dispositivo mobile, ma esiste un modo per avere due account diversi sullo stesso dispositivo. Questo trucco è disponibile solo per gli utenti Android.

Un piccolo trucco molto speciale

Per prima cosa devi scaricare l’applicazione Disa, è nel Google Play Store ed è gratuita. Una volta scaricata ed installata, è necessario aprire l’app e omettere l’introduzione, selezionare la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi fare clic sulla freccia che significa “Avanti”.

Ora l’utente deve selezionare l’opzione “Aggiungi servizio” e selezionare WhatsApp nell’elenco delle app. Inizia un breve download. Infine, devi riavviare l’applicazione facendo clic sul modulo “Restart”.

Dopo aver riavviato l’app, nella parte superiore vedrai che è presente WhatsApp e un simbolo di avviso, che deve essere toccato per avviare la configurazione del secondo account.

Quindi, è necessario passare attraverso una registrazione, dove vengono inseriti il ​​nome, il prefisso internazionale (+39 in Italia) e il numero di telefono aggiuntivo che si desidera configurare. Di seguito verranno visualizzati 2 numeri, i codici di paese mobile (codice paese) e i codici di rete mobile (codice di rete). Dopo questo passaggio, è necessario selezionare “Avanti”.

Una volta confermato il numero di telefono, l’app ci consulterà se si desidera ricevere il codice tramite SMS o chiamata, come accade nel registro di WhatsApp. Successivamente, la piattaforma invierà un codice di conferma a quel numero. L’utente può ricevere il codice su quel chip posizionato su un altro dispositivo o modificarlo sullo stesso cellulare per alcuni minuti.

Dopo aver ricevuto il numero di conferma, viene copiato nell’app e selezionato “Conferma”. Una volta fatto, avrai due account nello stesso telefono cellulare.

Nella configurazione di Disa, l’utente ha la possibilità di cambiare l’immagine del profilo, lo stato, la privacy e altre opzioni presenti in WhatsApp.