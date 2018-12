Apple: gli iPhone del 2019 potrebbero deludere gli utenti

18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una vera e propria gara tra le aziende produttrici di smartphone volta a chi produce il dispositivo più innovativo in termini di design. Apple risulta essere su questo campo un po’ penalizzata visto la sua politica conservativa. Pare che gli utenti abbiano un debole per i device a tutto display, quindi senza tacche superiori o inferiori. Ciò dopo un primo boom dove il notch di iPhone veniva apprezzato. La domanda di molti è: Apple l’anno prossimo eliminerà il notch e produrrà un iPhone a tutto schermo?

E’ questa la speranza che hanno molti degli utenti fan della mela morsicata. Una miriade di aziende concorrenti hanno già presentato il loro modello tutto schermo. Sarebbe davvero bello vedere un iPhone tutto display nel 2019. Un gruppo di analisti statunitensi però è convinto che gli utenti rimarranno delusi. Secondo loro, infatti, Apple manterrà lo stesso design di iPhone X anche per la versione dell’anno prossimo.

Apple iPhone 2019: un fallimento annunciato

Ovviamente è troppo presto per avere notizie concrete sui nuovi modelli di melafonini. Tuttavia numerosi analisti stanno già avanzando ipotesi sul loro futuro. Da una parte c’è chi crede che ci sarà una notevole riduzione del notch, dall’altra chi non ci spera. In effetti, Apple è sempre restia ad effettuare cambiamenti. Il design di iPhone 6 è stato mantenuto per ben 4 generazioni successive e l’introduzione del 3G, come quella del 4G è avvenuta sempre con un anno di ritardo rispetto alla concorrenza.

E’ tenendo conto di queste informazioni che gran parte degli analisti credono che Apple non opterà per un restyling del design il prossimo anno. Secondo questi, l’azienda deciderà di puntare su nuove funzionalità riguardanti la realtà aumentata. Ciò però non potrebbe bastare per convincere gli utenti. Una mossa del genere potrebbe aggravare ulteriormente la situazione che sta vedendo come protagonisti i nuovi iPhone.

Proporre un iPhone dal design oramai non più innovativo anche il prossimo anno potrebbe determinare il fallimento di iPhone. Ovviamente sono solo delle supposizioni, quelle avanzate dagli analisti. Per avere conferme più affidabili bisognerà aspettare i prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.