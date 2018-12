21 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ebbene sì, Apple ha dato il via ad una nuova campagna promozionale. Ciò è una cosa più unica che rara. Tutti sappiamo bene quando l’azienda di Cupertino sia restia ad offrire sconti sui propri prodotti. Una delle poche occasioni in cui questa ha proposto ribassi è in occasione del Black Friday. Qualche giorno fa la casa ha sorpreso tutti offrendo, per la prima volta, degli sconti su un modello nuovo di iPhone, iPhone XR. Oggi giunge notizia invece di una seconda promozione riservata agli abbonati Apple Music.

Tutto è destinato a cambiare, anche la politica dell’azienda più famosa al mondo per i prezzi alti dei suoi prodotti. A quanto pare i cali in borsa registrati negli ultimi tempi hanno spinto Apple ad attuare mosse di questo tipo. La promozione avviata nelle scorse ore prevede l’acquisto di un HomePod con un ribasso di 50 sterline se si è abbonati Apple Music. Un’offerta decisamente allettante.

La brutta notizia

Esatto, c’è una brutta notizia. Pare che per il momento la promozione interessi solo la Gran Bretagna. I clienti del Regno Unito potranno pagare lo smart speaker della mela morsicata solo 269 £, ben 50 in meno rispetto al listino. Come già anticipato la promozione è riservata solo a coloro che hanno un abbonamento ad Apple Music.

La promozione ha una validità limitata. Questa scadrà, infatti, il prossimo 16 dicembre. Apple sta inviando delle mail dedicate a tutti gli utenti che possono usufruire dell’offerta. All’interno della mail è presente un link che riporta la dicitura “Get Your Promo Code“. Questo è l’unico modo per usufruire della promozione. Non sappiamo se l’azienda estenderà l’iniziativa anche ad altri paesi.

HomePod non è ancora disponibile in Italia ma si prospetta che questo verrà rilasciato nel corso del 2019. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.