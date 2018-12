20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Sono mesi che si parla dell’intenzione, da parte di Apple, di mettere in piedi una piattaforma di streaming video. Questo dopo che molte aziende concorrenti hanno deciso di entrare in questo specifico settore. Il colosso di Cupertino ha però intenzione di produrre contenuti propri di qualità. Dopo la scoperta di innumerevoli accordi con diverse case, giunge nelle ultime ore la notizia di un nuovo accordo per la produzione di una serie TV thriller.

Ebbene sì, pare che l’azienda della mela morsicata sia interessata nella produzione di qualcosa di “strong“. Dopo la notizia negli scorsi mesi dell’intenzione di produrre solamente contenuti fruibili da tutta la famiglia vediamo, quindi, un cambio di direzione. La serie TV in questione dovrebbe essere un’adattamento di una produzione israeliana già esistente.

Apple non è l’unica interessata

A quanto pare, l’azienda vorrebbe produrre la serie in collaborazione con HBO e 21st Century Fox. Tuttavia, non risulta essere l’unica casa interessata alla produzione. Pare che anche Amazon e FX siano in trattativa per accaparrarsi la produzione. La serie TV in questione è Nevelot. Questa tratta la storia di due veterani che cercano di far luce su una lunga serie di omicidi inspiegati.

Come già detto, il genere si discosta da quello che inizialmente Apple aveva pensato di produrre. A quanto pare però questa ha deciso di cambiare idea al fine di proporre una più ampia gamma di contenuti adattabili a tutti i gusti. Non sappiamo se l’accordo con l’azienda andrà in porto. Ciò che è certo è che nel prossimo futuro il colosso di Cupertino dovrebbe presentare ufficialmente la sua piattaforma di streaming video. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.